Mercato - Barcelone : L'annonce troublante d'Ousmane Dembélé sur son avenir !

Publié le 2 juin 2021 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 2 juin 2021 à 9h01

Après une belle saison avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est parti en sélection pour disputer l’Euro. Et pour lui comme son club, l'avenir semble encore très flou alors qu'il arrivera au terme de son contrat dans un an.

Actuellement à Nice avec l’équipe de France pour défier le Pays de Galles en amical ce mercredi soir, Ousmane Dembélé voit sa bonne saison avec le FC Barcelone récompensée. En quatre saisons passées en catalogne, l’international français a connu des difficultés, mais finalement, l’arrivée de Ronald Koeman lui a fait du bien. Dembélé sort d'ailleurs d'une saison convaincante avec le Barça… Mais à un an de la fin de contrat, son avenir semble encore très incertain.

« J’ai le temps pour le moment »