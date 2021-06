Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aurait une grande idée pour Aymeric Laporte !

Publié le 6 juin 2021 à 10h00 par La rédaction

Après Eric Garcia et Sergio Agüero, c'est Aymeric Laporte qui pourrait quitter Manchester City pour le FC Barcelone. Pas titulaire avec l’équipe de Pep Guardiola, le néo-international espagnol pourrait relancer sa carrière en Catalogne.

Si les relations entre Manchester City et le FC Barcelone n’étaient pas au beau fixe sous la présidence de Josep Maria Bartomeu, les choses semblent changer depuis le retour de Joan Laporta. Alors qu’il serait à la recherche d’un défenseur central, le Barça pourrait de nouveau se tourner vers le club anglais pour se renforcer, après avoir fait signer libre Sergio Agüero et Eric Garcia.

Un échange entre Aymeric Laporte et Sergi Roberto ?