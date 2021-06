Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri prêt à faire un joli cadeau à Leonardo ?

Publié le 6 juin 2021 à 9h15 par A.C.

De retour à la Juventus, Massimiliano Allegri pourrait rendre un grand service à Leonardo et au Paris Saint-Germain.

Si le mercato du Paris Saint-Germain tourne principalement autour du possible départ de Kylian Mbappé, il y a un chantier que Leonardo doit régler au plus vite. Mauricio Pochettino ne semble en effet pas satisfait de son milieu de terrain et aurait demandé des renforts, qui pourraient aller du rêve Paul Pogba au superbe coup Georginio Wijnaldum, en fin de contrat avec Liverpool. Récemment, les médias italiens ont également parlé d’un intérêt prononcé du PSG pour Arthur, arrivé l’été dernier à la Juve, en provenance du FC Barcelone.

Allegri pousserait Arthur vers la sortie