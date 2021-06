Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Giroud relance complétement le dossier Milik !

Publié le 6 juin 2021 à 2h30 par A.M.

Longtemps proche de rejoindre l'AC Milan, Olivier Giroud a finalement prolongé son contrat à Chelsea. Le club lombard se tourne donc vers d'autres pistes, à l'image de celle menant à Arkadiusz Milik.

Arrivé en prêt cet hiver en provenance de Naples, Arkadiusz Milik est définitivement un joueur de l'OM qui disposait d'une option d'achat obligatoire dans ce dossier. Néanmoins, cela ne signifie pas que le Polonais sera toujours à Marseille la saison prochaine. Et pour cause, les deux parties aurait un accord pour que Milik quitte l'OM en cas de belle offre d'un grand club européen. Et alors que la Juventus semble plus en retrait depuis l'arrivée de Massimiliano Allegri, un autre club italien pourrait donner des sueurs froides à l'OM.

Pour oublier Giroud, l'AC Milan pense à Milik