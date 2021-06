Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en grand danger dans le dossier Milik à cause de... Giroud ?

Publié le 5 juin 2021 à 13h10 par D.M.

A la recherche d'un attaquant, le Milan AC aurait coché le nom d'Arkadiusz Milik, arrivé en début d'année à l'OM. Toutefois, l'attaquant polonais ne serait pas la priorité du club italien.

Pablo Longoria a réalisé un gros coup lors du dernier mercato hivernal en parvenant à s’attacher les services d’Arkadiusz Milik. En manque de temps de jeu au Napoli, l’attaquant polonais a réalisé une seconde partie de saison satisfaisante et l’OM espère le conserver dans son effectif la saison prochaine. Mais auteur de 9 buts en Ligue 1 cette saison, Milik ne manque pas de prétendants et Longoria pourrait le laisser filer en cas d’offre importante. Le joueur de 27 ans garde une belle côte sur le marché et notamment en Italie.

Le Milan AC suit la situation de Milik