Mercato - OM : Un ultime problème à régler dans ce dossier brûlant ?

Publié le 5 juin 2021 à 12h10 par A.M.

D'accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson, l'OM souhaite accueillir le Brésilien sans délai alors que le joueur aimerait disputer la Copa Libertadores avec son club avant de partir.

Dans les prochaines heures, Gerson devrait selon toute vraisemblance être la première recrue estivale de l'OM. En effet, comme révélé par le10sport.com, toutes les parties sont tombées d'accord pour le transfert du Brésilien qui s'engagera pour 5 ans avec le club phocéen dans les prochaines heures. Un joli coup pour l'OM d'autant plus que Jorge Sampaoli avait fait de l'ancien joueur de l'AS Roma sa priorité pour cet été. Toutefois, il resterait un détail à régler.

L'OM veut Gerson tout de suite