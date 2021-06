Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces surprenantes révélations sur l’arrivée de Carlo Ancelotti !

Publié le 6 juin 2021 à 8h30 par Th.B.

Nommé pour succéder à Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti n’aurait pas été le choix numéro un du Real Madrid et le principal intéressé n’y aurait même pas cru lorsqu’il a été contacté.

Afin de combler le vide laissé par le départ de Zinedine Zidane la semaine dernière, le Real Madrid a scruté le marché et a même pensé à nommer Antonio Conte, comme le10sport.com vous le révélait le mercredi 26 mai. Cependant, à en croire les informations divulguées par The Transfer Window Podcast , les joueurs du Real Madrid auraient contacté Florentino Pérez pour qu’il ne nomme pas Conte. Finalement, Carlo Ancelotti a été choisi par le président Pérez. Le principal intéressé aurait été relativement surpris par le choix du Real Madrid.

La surprise de Carlo Ancelotti après l’appel de Madrid