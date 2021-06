Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Eden Hazard est réglé !

Publié le 6 juin 2021 à 3h45 par T.M.

Après une nouvelle saison décevante avec le Real Madrid, Eden Hazard voit son nom être annoncé loin de la Casa Blanca. Va-t-il alors vraiment faire ses valises ?

Recruté en 2019 pour faire oublier Cristiano Ronaldo, Eden Hazard est très loin d’avoir répondu aux attentes au Real Madrid. En effet, depuis 2 saisons, le Belge enchaine les déceptions, étant notamment miné par de nombreuses blessures. Alors que les Merengue avaient dépensé plus de 100M€ pour l’ancien de Chelsea, cet investissement est loin d’être rentable jusqu’à présent. Le vase pourrait d’ailleurs avoir débordé puisqu’il a été question d’un départ d’Eden Hazard à l’occasion du mercato estival.

« Il ne veut pas partir »