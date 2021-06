Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez a tranché pour l'avenir d'Eden Hazard !

Publié le 4 juin 2021 à 9h30 par D.M.

Blessé à de multiples reprises depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard aurait bien l'intention de faire taire les critiques sur son niveau. Mais pas sûr que le Real Madrid lui laisse l'occasion de faire ses preuves la saison prochaine...

Recruté contre un chèque de 115M€ en 2019, Eden Hazard est un véritable flop. Blessé à de nombreuses reprises depuis son arrivée, l’international belge est resté éloigné des terrains de trop nombreux mois, ce qui a fini par lasser ses dirigeants. Selon certains médias espagnols, le Real Madrid aurait pris la décision de se séparer de lui lors du prochain mercato estival, alors que son contrat court jusqu’en 2024. Mais l’arrivée de Carlo Ancelotti pourrait-elle rabattre les cartes '

Hazard poussé vers la sortie ?