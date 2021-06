Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a 10M€ de boucler sa première recrue ?

Publié le 6 juin 2021 à 2h45 par A.M.

En quête d'un latéral droit, le PSG a fait d'Achraf Hakimi sa priorité pour cet été. Et in manquerait plus que 10M€ pour boucler ce dossier.

Cet été, la priorité du Paris Saint-Germain est très clair, il faut boucler l'arrivée d'un latéral droit d'envergure internationale. Dans cette optique, le nom d'Achraf Hakimi revient avec insistance et l'international marocain serait même tombé d'accord avec le club de la capitale. Reste désormais à trouver un terrain d'entente avec l'Inter Milan qui réclame 80M€ tandis que le PSG refuse de payer plus que 60M€. Toutefois, selon les informations de Niccolò Ceccarini de TMW , les positions des deux clubs se rapprochent.

Un accord proche entre le PSG et l'Inter ?