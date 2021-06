Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud lâche ses vérités sur l'arrivée de McCourt !

Publié le 6 juin 2021 à 2h00 par A.M.

Ancien président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a dévoilé les coulisses de la vente de l'OM en 2016 à Frank McCourt.

En 2016, l'Olympique de Marseille est passé sous pavillon américain. En effet, Margarita Louis-Dreyfus, qui avait hérité du club suite au décès de son mari, avait finalement décidé de céder l'OM. Et c'est Frank McCourt qui a pris le flambeau et qui est devenu officiellement propriétaire de l'OM en octobre 2016. Jacques-Henri Eyraud, nommé président par le Bostonien, raconte les coulisses de la transaction.

«Je l’ai convaincu d’acheter l’OM»