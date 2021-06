Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences de Benzema sur le départ de Zidane !

Publié le 6 juin 2021 à 9h30 par D.M.

Lors d'un entretien accordé à Marca ce dimanche, Karim Benzema est revenu sur le départ de Zinédine Zidane et a évoqué sa proximité avec l'ancien entraîneur du Real Madrid.

La saison 2020/2021 a donc été la dernière de Zinédine Zidane au Real Madrid. Après avoir lutté jusqu’au bout pour le titre de champion d’Espagne, l’entraîneur français a pris la décision de mettre fin à son aventure à la Casa Blanca et d’annoncer son départ un an avant le terme de son contrat. Immédiatement sur les réseaux sociaux, les joueurs du Real Madrid ont rendu hommage à Zinédine Zidane . « Merci frérot pour tout ce que tu m'as apporté tant sur le plan collectif que personnel. Je suis fier et honoré d'avoir pu avancer et grandir auprès de l'homme que tu es » a, par exemple lâché Karim Benzema sur son compte Instagram .

« Il s'est toujours comporté comme un grand frère avec moi »