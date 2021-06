Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message fort de Benzema sur le grand retour d'Ancelotti !

Publié le 6 juin 2021 à 13h00 par D.M.

Karim Benzema s'est exprimé sur le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid et n'a pas tari d'éloges à l'égard du technicien italien.

A peine la saison terminée, Florentino Perez a dû se mettre au travail afin de dénicher un nouvel entraîneur. En effet, arrivé en tant que joueur au Real Madrid en 2001, Zinédine Zidane a décidé de mettre fin à son aventure à la Casa Blanca et de quitter immédiatement son poste. Le dirigeant espagnol a coché le nom de plusieurs techniciens et semblait proche de recruter Antonio Conte. Finalement, le président du Real Madrid a jeté son dévolu sur Carlo Ancelotti, qui avait déjà dirigé l’équipe première entre 2013 et 2015.

« Le retour d’Ancelotti ? C'est une bonne nouvelle. C'est un grand entraîneur »