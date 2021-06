Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Carlo Ancelotti pourrait jouer un sale tour à Leonardo…

Publié le 6 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

Tout juste nommé entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti ne voudrait pas pour autant rapatrier Cristiano Ronaldo. Le technicien italien aurait, à l’instar de sa direction, les yeux rivés sur Kylian Mbappé. De quoi compliquer la tâche du PSG pour sa prolongation.

Ayant remporté La Décima en 2014 à ses côtés, Carlo Ancelotti n’a pas manqué aux questions sur un retour de Cristiano Ronaldo au cours de sa conférence de presse de présentation en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid dans la journée de mercredi. « J’ai beaucoup d’affection pour Cristiano Ronaldo, mais je n’aime pas parler d’autres joueurs qui sont dans d’autres clubs. Cela ne me parait pas correct alors qu’il a un contrat avec la Juventus. J’ai beaucoup d’affection pour lui et je suis content pour lui ». Ancelotti jouait alors la carte de la sobriété en ce qui concerne le potentiel retour du meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid alors que son contrat à la Juventus expire en juin 2022. Néanmoins, au Real Madrid rien n’aurait changé et l’objectif resterait le même : convaincre le PSG de céder Kylian Mbappé.

Ancelotti préfèrerait recruter Mbappé plutôt que Ronaldo !