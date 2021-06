Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences d’Ancelotti sur un retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 2 juin 2021 à 19h00 par T.M.

De retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti pourrait notamment débloquer le retour de Cristiano Ronaldo. Un sujet sur lequel s’est confié le nouvel entraîneur de la Casa Blanca.

Malgré un contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises dès cet été. Cela fait maintenant plusieurs semaines que les rumeurs se multiplient à propos de l’avenir du Portugais. Mais où pourrait-il rebondir ? Alors que le nom de Cristiano Ronaldo a notamment été évoqué au PSG, il a aussi été question d’un possible retour au Real Madrid. Et si ce scénario semblait toutefois écarté jusqu’à présent chez les Merengue, le retour de Carlo Ancelotti, qui entretient une bonne relation avec CR7, sur le banc madrilène pourrait changer la donne.

« J’ai beaucoup d’affection pour Cristiano Ronaldo, mais… »