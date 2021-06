Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti en remet une couche sur son grand retour !

Publié le 5 juin 2021 à 14h00 par D.M.

Nommé nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti est revenu sur son retour en Espagne et a fait part de son bonheur.

L’aventure de Zinédine Zidane au Real Madrid a pris fin le 27 juin prochain. Une décision qui a poussé Florentino Perez à lui chercher un remplaçant. Plusieurs noms ont été évoqués à l’instar de Raul ou d’Antonio Conte, mais finalement le dirigeant merengue a jeté son dévolu sur Carlo Ancelotti, passé par le club espagnol entre 2013 et 2015. Présenté à la presse cette semaine, le technicien italien s'est, de nouveau, prononcé sur son arrivée au Real Madrid.

« J'ai des responsabilités, de l'enthousiasme et je vais faire de mon mieux »