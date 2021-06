Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C'est du sérieux entre le PSG et Arkadiusz Milik !

Publié le 6 juin 2021 à 12h45 par A.C.

Arrivé à l’OM cet hiver, Arkadiusz Milik serait suivi de près par Leonardo et le PSG.

L’avenir de Arkadiusz Milik est des plus flous. Le Polonais s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille, mais pourrait bien plier bagages dès cet été. La Juventus travaille sur son arrivée depuis plus d’un an, tandis que d’autres clubs comme l’Atlético de Madrid ou Tottenham ont rejoint le dossier au fil des mois. Mais c’est surtout l’arrivée du Paris Saint-Germain qui pourrait faire bouger les choses ! Leonardo apprécie le profil de Milik et aurait donc l’intention de faire d’une pierre deux coups, recrutant un buteur pour le PSG et portant un sacré coup au grand rival, l’OM.

Le PSG avance ses pions pour Milik !