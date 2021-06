Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est en grand danger pour Milik !

Publié le 6 juin 2021 à 7h00 par A.D.

Très performant sous les couleurs de l'OM, Arkadiusz Milik ne manquerait pas de prétendants, et notamment en Italie. Toujours sous le charme du buteur polonais, la Juventus devrait bientôt relancer les discussions.

Arrivé à l'OM au mois de janvier, Arkadiusz Milik pourrait changer de cap après seulement quelques mois passés sur la Canebière. En effet, le buteur polonais disposerait d'une grosse cote de popularité, et en particulier en Italie. En plus du Milan AC, la Juventus en pincerait également pour Arkadiusz Milik et serait prête à passer à l'action dans un avenir proche pour rafler la mise.

La Juventus prête à repartir à la charge pour Milik ?