Mercato - Barcelone : Xavi vide son sac pour la succession de Koeman !

Publié le 6 juin 2021 à 5h30 par Th.B.

Pourtant annoncé comme potentiel successeur de Ronald Koeman, Xavi Hernandez n’aurait pas été joint par Joan Laporta selon la presse catalane. L’ancienne gloire du FC Barcelone a confirmé cette information.

Dans la journée de jeudi, Joan Laporta a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il ouvrait la porte à de nouvelles recrues pour la semaine prochaine après les annonces des arrivées de Sergio Agüero, d’Eric Garcia et d’Emerson Royal. Mais surtout, le président du FC Barcelone confirmait publiquement Ronald Koeman à son poste d’entraîneur pour la saison prochaine. Le technicien néerlandais irait donc à l’issue de son contrat qui court jusqu’en juin 2022 alors que des noms tels que celui de Xavi Hernandez étaient annoncés au FC Barcelone. Cependant, Mundo Deportivo révélait jeudi que le président Laporta n’aurait jamais contacté Xavi pour qu’il vienne prendre la succession de Koeman. Une tendance que le principal intéressé a confirmé en interview tout en soulignant que ce n’était pas son moment au FC Barcelone.

Xavi affirme que personne ne lui a rien dit pour le Barça