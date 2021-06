Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un effort est encore demandé à Leonardo pour Hakimi !

Publié le 6 juin 2021 à 13h15 par D.M.

Le PSG aurait formulé une offre proche de 60M€ pour tenter de recruter Achraf Hakimi, mais elle a été refusée par l'Inter. Le club milanais espère récupérer 80M€, une demande à laquelle Leonardo n'aurait toujours pas répondu.

Afin de renforcer l’effectif du PSG, Leonardo s’est, encore une fois, tourné vers l’Italie. A la recherche d’un latéral droit capable de remplacer Alessandro Florenzi, le directeur sportif brésilien aurait jeté son dévolu sur Achraf Hakimi. Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’Inter, le joueur marocain est la grande priorité du PSG, qui est passé à l’action dans ce dossier et qui aurait transmis une première offre aux responsables milanais. Toutefois, le club parisien doit se méfier de Chelsea, désireux aussi de mettre la main sur Hakimi.

Silence radio du côté du PSG