Mercato - PSG : Leonardo a bien tenté un énorme coup avec Massimiliano Allegri !

Publié le 7 juin 2021 à 0h15 par D.M.

Comme annoncé par le10sport en exclusivité, le PSG a tenté de recruter Massimiliano Allegri. Une information confirmée par son mentor, Giovanni Galeone.

En froid avec Mauricio Pochettino selon plusieurs médias, Leonardo l’était aussi avec Thomas Tuchel. Le directeur sportif du PSG avait quelques désaccords avec l’entraîneur allemand, qui a finalement quitté son poste en décembre dernier. Pour le remplacer, les dirigeants ont choisi un ancien du club, Mauricio Pochettino. Mais l’Argentin n’était pas le premier souhait de Leonardo. Comme annoncé par le10sport.com en exclusivité, le dirigeant du PSG souhaitait confier les rênes de l’équipe à Massimiliano Allegri. Une information confirmée par l’entourage du technicien.

Allegri a refusé le PSG