Mercato - OM : Encore une grande inconnue pour Gerson !

Publié le 6 juin 2021 à 9h10 par T.M.

Cela serait désormais acté, Gerson va être prochainement un joueur de l’OM. Ne resterait désormais plus qu’un doute à lever : la date de son arrivée sur la Canebière.

Depuis plusieurs jours désormais, le10sport.com vous annonce que l’OM et Flamengo sont tombés d’accord pour le transfert de Gerson. L’officialisation était toutefois bloquée par un ultime problème à régler avec le départ du Brésilien. Mais aujourd’hui, cela serait enfin fait. En effet tous les feux seraient désormais au vert pour l’arrivée de Gerson à l’OM, pour le plus grand bonheur de Jorge Sampaoli qui compte énormément sur le milieu de terrain de 24 ans. Selon les informations de L’Equipe dévoilées ce dimanche, tout est désormais pour cette opération qui devrait voir Gerson signer un contrat de 5 ans en échange de 20M€ et divers bonus, payables sur plusieurs saisons.

A quand l’arrivée pour Gerson ?

L’OM s’étant donc mis d’accord avec Flamengo, on attend désormais de voir Gerson débarquer sur la Canebière. Mais la question est de savoir quand. Alors que le Brésilien est actuellement avec la sélection olympique, la date de son arrivée à l’OM reste pour le moment toujours floue. En effet, comme l’explique le quotidien sportif, Flamengo aimerait conserver Gerson jusqu’au 10 juillet prochain. Une demande qui ne plairait pas énormément aux Phocéens, qui seraient cependant prêts à laisser le joueur aux Cariocas pour les deux rencontres de Coupe du Brésil, le 11 et 17 juin. En effet, Jorge Sampaoli voudrait avoir son joueur pour la reprise de l’entraînement, à savoir le 28 juin prochain.