Mercato - OM : Longoria et Sampaoli ont bouclé leur premier gros coup de l’été !

Publié le 5 juin 2021 à 17h10 par B.C.

Comme annoncé par le 10 Sport, l’OM est parvenu à trouver un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson qui ne fait désormais plus aucun doute.

Pour son premier mercato estival à la tête de l’OM, Jorge Sampoali entend bien se montrer actif, et sa priorité est déjà toute trouvée. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le club phocéen a ouvert les discussions avec Flamengo pour le transfert de Gerson, et un accord a déjà été trouvé entre les deux parties. Une information confirmée par la presse brésilienne, évoquant également une opération estimée à 30M€ bonus compris. Plusieurs détails restaient encore à régler dans ce dossier, mais l’arrivée de Gerson à Marseille ne fait plus aucun doute.

C’est bouclé pour Gerson