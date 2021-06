Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste chaude se confirme en Ligue 1 !

Publié le 16 juin 2021 à 3h45 par A.M.

A la recherche de deux joueurs au poste de latéral droit, l'OM s'active bel et bien auprès du FC Metz pour le recrutement de Fabien Centonze.

Contraint de renforcer massivement son effectif, l'OM a différents objectifs, notamment le poste de latéral droit où deux joueurs sont attendus. Et pour cause, Hiroki Sakai a rejoint les Urawa Red Diamonds au Japon tandis que pour le moment, aucun accord n'a été trouvé avec la Fiorentina pour le transfert définitif de Pol Lirola. Par conséquent, Bien que l'OM espère toujours conserver l'Espagnol, il faudra quoi qu'il arrive un autre joueur à ce poste. Et là encore, un nom sort du lot.

L'OM s'active pour Centonze