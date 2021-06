Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros désaccord en interne entre Sampaoli et Longoria ?

Publié le 16 juin 2021 à 8h45 par T.M.

Du côté de l’OM, le recrutement estival est encore très loin d’être terminé. Mais reste encore à Pablo Longoria et Jorge Sampaoli à se mettre d’accord sur les profils à recruter.

Alors que le mercato estival vient à peine d’ouvrir ses portes, l’OM a déjà officialisé un accord pour Gerson. Le Brésilien devrait donc débarquer en provenance de Flamengo, mais il pourrait ne pas être le seul à venir d’Amérique du Sud durant ce marché des transferts. En effet, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont les yeux rivés de l’autre côté de l’Atlantique. Et alors que le dossier Thiago Almada (Vélez Sarsfield) ne serait désormais plus vraiment d’actualité à l’OM, d’autres pépites du championnat argentin retiendraient l’attention des Phocéens.

Pavon ou Orellano ?