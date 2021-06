Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme sortie sur Gerson !

Publié le 16 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Première recrue estivale de l'OM, Gerson a impressionné cette saison au Brésil avec Flamengo.

Très actif sur le mercato, l'OM n'a pas perdu de temps pour boucler sa première recrue puisque le club phocéen a récemment annoncé avoir trouvé un accord de principe avec Flamengo pour le transfert de Gerson qui débarquera à Marseille pour la reprise de l'entraînement le 28 juin. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM déboursera au total 30M€ avec 25% à la revente pour Flamengo. Un montant qui semble assez énorme, Felipe Schmidt, un journaliste brésilien du O Globo, estime que l'OM a réalisé un très joli coup.

«Il a été le meilleur joueur du dernier championnat brésilien remporté par Flamengo»