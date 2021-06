Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson lâche une information importante sur son arrivée !

Publié le 15 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Si l’OM et Flamengo ont officialisé un accord pour le transfert de Gerson, la date de l’arrivée du Brésilien reste encore inconnue. A ce sujet, le principal intéressé en a dit plus.

Dès le premier jour du mercato estival, l’OM a bouclé sa première recrue. En effet, après plusieurs jours de négociation avec Flamengo, un accord a été officialisé pour l’arrivée de Gerson. Mais pour le moment, le Brésilien n’a toujours pas rejoint la Canebière. D’ailleurs, ces dernières heures, le milieu de terrain jouait encore pour les Cariocas. La question est donc de savoir quand Gerson rejoindra réellement l’OM et l’effectif de Jorge Sampaoli.

L’OM va devoir encore patienter