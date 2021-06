Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson annonce déjà une bonne nouvelle à Sampaoli !

Publié le 14 juin 2021 à 16h10 par A.M.

Interrogé après la victoire de de Flamengo contre l'América MG (2-0), Gerson a confirmé qu'il disputerait encore trois matches avec le club brésilien avant de rejoindre Marseille.

La semaine dernière, l'OM et Flamengo ont annoncé un accord pour le transfert de Gerson. Le milieu de terrain brésilien débarquera pour un montant total de 30M€, bonus compris, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Toutefois, l'ancien joueur de l'AS Roma n'a pas encore passé sa visite médicale avec l'OM et la date de son arrivée à Marseille est encore inconnue. Mais lundi soir, après la victoire de de Flamengo contre l'América MG (2-0), Gerson a dévoilé son programme avant d'arriver dans la cité phocéenne.

Gerson sera à Marseille pour la reprise