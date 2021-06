Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut offrir une attaque de feu à Sampaoli !

Publié le 14 juin 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Comme il l'a promis, Pablo Longoria devrait être très actif cet été sur le marché des transferts. Et en ce début de mercato, le président de l'OM semble concentré sur le secteur offensif. Plusieurs noms circulent et Jorge Sampaoli pourrait avoir une très belle ligne d'attaque la saison prochaine.

Cet été, l'OM a prévu de frapper très fort. Dernièrement, un dirigeant de l'OM assurait dans les colonnes de L'Equipe que « ces pertes ne nous empêcheront pas d’avoir une équipe très compétitive la saison prochaine. McCourt est un véritable mécène . » Une tendance confirmée par Pablo Longoria. Durant une réunion organisée avec les principaux représentants des groupes de supporters, à l'occasion de la venue de Frank McCourt à Marseille la semaine dernière, le président de l'OM a fait une promesse. « Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu’il allait y avoir cet été. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club », a assuré un dirigeant de groupe de supporters, rapporté par La Marseillaise . Et les dirigeants de l'OM n'ont pas menti puisqu'un accord de principe a déjà été officialisé pour le transfert de Gerson. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le montant de l'opération pourrait avoisiner les 30M€ tandis que Flamengo conservera 25% à la revente. Cela démontre les ambitions de l'OM cet été, d'autant plus que le recrutement est loin d'être terminé.

De la Fuente et Leao pour épauler Milik ?

Et la priorité de Pablo Longoria à court terme semble être le renforcement du secteur offensif, amoindri par le départ de Florian Thauvin et l'incertitude qui règne concernant l'avenir d'Arkadiusz Milik, bien que le président de l'OM semble optimiste. Si l'attaquant polonais reste, ce sera une excellente nouvelle, mais il faudra l'épauler. Et c'est en ce sens que Pablo Longoria travaille. Selon les informations de Gerard Romero, journaliste de la RAC1 , l'OM est en effet proche de boucler l'arrivée du jeune ailier du FC Barcelone Konrad de la Fuente. Rapide et dribbleur, le joueur issu de La Masia présente un profil qui manque sur le front de l'attaque marseillaise. Autre piste étudiée, celle menant à Rafael Leao, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'AC Milan. Selon le journaliste portugais Pedro Almeida, l’OM pourrait proposer un prêt d’un an avec une option d’achat quasi-obligatoire de 33M€. Autrement dit, Jorge Sampaoli pourrait disposer d'une très belle armada offensive.

Plusieurs plans B toujours actifs