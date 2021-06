Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Juninho pourrait jouer un sale tour à Longoria !

Publié le 14 juin 2021 à 11h10 par A.M.

L'OM et l'OL ont un point commun : les deux clubs cherchent à renforcer leur secteur offensif. Dans cette optique, les Gones s'intéresseraient à Kerem Aktürkoğlu, annoncé dans le viseur des Marseillais.

Cet été, les deux olympiques ont un objectif en commun : se renforcer dans le secteur offensif. L'OM a vu filer Florian Thauvin libre tandis que le flou règne concernant l'avenir de Dario Benedetto et surtout d'Arkadiusz Milik. De son côté, l'OL va perdre Memphis Depay ainsi qu'Islam Slimani, tous deux en fin de contrat. Pablo Longoria est d'ailleurs déjà très actif en coulisses et multiplie les pistes. A l'heure actuelle, Konrad de la Fuente semble la piste la plus avancée pour l'OM, mais le nom de Kerem Aktürkoğlu a également circulé ces derniers jours. Et l'OL serait également dans le coup.

L'OL également dans le coup pour Kerem Aktürkoğlu ?