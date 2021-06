Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et McCourt promettent un été de folie à l’OM !

Publié le 10 juin 2021 à 16h30 par T.M.

L’OM a lancé son mercato estival dès ce mercredi, jour de l’ouverture du marché, avec l’annonce d’un accord pour l’arrivée de Gerson. Mais sur la Canebière, cela va encore énormément bouger sous l’impulsion de Pablo Longoria et de Frank McCourt.

Fin février, Frank McCourt a décidé de tout changer à l’OM, voyant que le projet ne prenait pas le bon chemin. Ainsi, Pablo Longoria a été promu président, tandis que Jorge Sampaoli a été nommé sur le banc de touche. Sur la Canebière, un nouveau projet a ainsi débuté, mais le réel départ sera donné cet été avec un recrutement effectué pour donner les meilleures armes à l’entraîneur argentin. Depuis de longues semaines déjà, Longoria s’est ainsi mis au travail pour trouver des recrues pour Sampaoli et cela a déjà commencé avec l’annonce de l’arrivée de Gerson en provenance de Flamengo. La première recrue de l’OM est donc trouvée, mais elle ne serait que la première d’une longue série visiblement…

« Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club »

Après Gerson, cela va encore bouger à l’OM. D’ailleurs, Pablo Longoria a été très clair à ce sujet auprès des fans marseillais. « Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu’il allait y avoir cet été. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club », a assuré un dirigeant de groupe de supporters, rapporté par La Marseillaise . Du monde est donc attendu à l’OM. Mais qui ? Les pistes sont nombreuses à l’instar de Matteo Guendouzi, Cristian Pavon, David Luiz, Amine Adli ou même Thiago Almada. Toutefois, en ce qui concerne ce dernier, qui évolue aujourd’hui à Vélez Sarsfield, il faudrait bien faire une croix. Et c’est encore Pablo Longoria qui l’a annoncé. « On a posé la question pour l’Argentin Thiago Almada, et ils nous ont dit que c’était un transfert trop cher. Que ça n’allait pas se faire », a poursuivi le dirigeant de groupe de supporters.

McCourt prêt à mettre la main à la poche !