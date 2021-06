Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria fait une annonce fracassante sur le mercato !

Publié le 10 juin 2021 à 13h10 par T.M.

Alors que l’OM a officialisé ce mercredi un accord pour l’arrivée de Gerson, le recrutement estival serait très loin d’être terminé sur la Canebière.

Premier jour de mercato et première recrue pour l’OM ! Ce mercredi, le marché des transferts a ouvert ses portes et le club phocéen n’a pas tardé. En effet, après plusieurs jours de négociations avec Flamengo, un accord a été officialisé pour le transfert de Gerson. A 24 ans, le milieu de terrain est très attendu sur la Canebière, notamment part Jorge Sampaoli, qui souhaite en faire l’un des piliers de sa future équipe. Mais d’ici la fin du mercato, de nombreuses recrues devraient encore débarquer à l’OM et c’est Pablo Longoria qui le dit.

« Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club »