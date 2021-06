Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria l’a échappé belle pour Gerson…

Publié le 10 juin 2021 à 5h15 par T.M.

L’OM l’a officialisé ce mercredi, un accord a été trouvé avec Flamengo pour le transfert de Gerson. Les Phocéens tiennent donc leur première recrue estivale, mais tout aurait pu se passer différemment.

Cela fait maintenant plusieurs jours que le10sport.com vous avait annoncé l’accord entre l’OM et Flamengo pour le transfert de Gerson. Les feux étaient donc au vert pour l’arrivée du Brésilien et l’officialisation est finalement tombée ce mercredi. En effet, l’OM a annoncé avoir trouvé un accord avec les Cariocas. A 24 ans, Gerson est désormais attendu sur la Canebière, où Jorge Sampaoli compte en faire l’une des pierres angulaires de son schéma. Pablo Longoria aura donc réussi sa mission pour offre le joueur que réclamait l’entraîneur argentin.

L’OM plus convaincant !