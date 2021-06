Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt prépare du lourd pour cet été !

Publié le 10 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Malgré la situation sanitaire et les pertes qu'elle a engendrée pour les clubs de football, l'OM devrait bel et bien être actif cet été. Frank McCourt étant prêt à faire un gros effort.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM va débourser au total quasiment 30M€, bonus compris, pour s'attacher les services de Gerson dont Flamengo conserve 25% à la revente. Un transfert très important puisque le Brésilien sera, à égalité avec Dimitri Payet, le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Et ce n'est pas encore terminé puisque l'OM pourrait également recruter dans la foulée Thiago Almada et Mattéo Gundouzi. Des dépenses importantes pour un club qui semblait en grande difficulté financière.

«McCourt est un véritable mécène»