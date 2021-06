Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est le silence radio pour Boubacar Kamara !

Publié le 9 juin 2021 à 10h30 par A.C.

Pilier de l’Olympique de Marseille ces dernières années, Boubacar Kamara pourrait être vendu lors de ce mercato estival.

Jorge Sampaoli semble particulièrement ambitieux pour son Olympique de Marseille et son président souhaite lui offrir les moyens d’appliquer son jeu. Ainsi, Pablo Longoria travaille déjà sur plusieurs dossiers chauds. Sur le10sport.com nous avons fait le point sur les arrivées de Gerson et de Mattéo Guendouzi, tout en essayant de garder Leonardo Balerdi et Pol Lirola, prêtés depuis l’été dernier. Mais si l’OM souhaite recruter, il faudra obligatoirement vendre et deux joueurs semblent sacrifiables : le premier est Duje Caleta-Car, qui a déjà failli partir cet hiver et le second est Boubacar Kamara, qui possède une des plus grosses valeurs de l’effectif marseillais.

Le Milan AC n’a pas l’argent pour Kamara