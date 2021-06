Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’annonce de Riolo sur la vente de l’OM !

Publié le 9 juin 2021 à 4h45 par T.M.

Bien que les jours passent, la vente de l’OM fait toujours énormément parler sur la Canebière. Toutefois, à ce sujet, Daniel Riolo a voulu être clair.

Vendra, ne vendra pas ? Depuis de très longs mois désormais, cette question se pose encore et toujours à propos de Frank McCourt et de l’OM. En effet, sur la Canebière, le fantasme de l’arrivée d’investisseurs saoudiens ne cesse d’être évoquée et malgré de nombreux démentis, certains persistent à dire que l’OM est vendu et que cela sera officialisé dans les prochaines semaines. McCourt va-t-il alors passer la main à Al-Walid Bin Talal ? Selon Daniel Riolo, la réponse est non.

« Il n’y a rien du tout »