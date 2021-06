Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a bien décidé de frapper fort cet été !

Publié le 9 juin 2021 à 3h15 par A.M.

Après deux derniers été peu actifs, le PSG devrait cette fois-ci animer le mercato. Et c'est déjà très bien parti !

Alors que le PSG a concédé la perte du titre en Ligue 1 face au LOSC et que le Qatar veut préparer au mieux la Coupe du monde 2022 sur ses terres, et cela passe par un mercato important cet été. Et visiblement, Nasser Al-Khelaïfi compte bien frapper fort. « On doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire (...) La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », confiait-il dans les colonnes de L'Equipe .

Des grosses recrues attendues

Et de la parole aux actes, il n'y a qu'un pas. En effet, le PSG va boucler ses deux premiers renforts, et non des moindres puisque Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma débarquent libres respectivement en provenance de Liverpool et de l'AC Milan. Deux recrues d'envergure sans débourser la moindre indemnité de transfert. Sans compter l'éventuelle arrivée d'Achraf Hakimi qui semble également en bonne voie. Et le mercato n'a toujours pas officiellement ouvert ses portes.