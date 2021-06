Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, Real Madrid… Une bataille colossale attend Leonardo pour Pogba !

Publié le 8 juin 2021 à 18h15 par B.C.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba sera libre de s’engager dans le club de son choix à partir du 1er janvier. Une opportunité dont souhaiteraient profiter quelques clubs, à l’instar du PSG, du FC Barcelone, du Real Madrid et de la Juventus.

Annoncé sur le départ, Paul Pogba voit son avenir s’inscrire en pointillé à Manchester United. Depuis plusieurs mois, le milieu de terrain semble pourtant plus épanoui, mais cela n’a pas fait avancer pour autant les négociations pour sa prolongation. D’après ESPN , les Red Devils n’ont pas l’intention de laisser leur champion du monde entrer dans sa dernière année de contrat sans réagir et devraient entamer le dialogue dès la fin de l’Euro pour évoquer l’avenir. En attendant, la situation de Paul Pogba n’est pas passée inaperçue en Europe. Lié à Manchester United jusqu’en juin 2022, le joueur de 28 ans serait notamment dans le viseur du PSG, bien décidé à passer l’action dans les prochains mois pour s’attacher ses services gratuitement l’année prochaine, et d’autres clubs auraient le même plan.

Un été 2022 démentiel pourrait attendre Pogba