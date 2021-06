Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une menace identifiée pour Longoria dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 8 juin 2021 à 23h10 par La rédaction

Désireux de se renforcer au milieu de terrain, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes. La dernière en date mènerait à Suat Serdar. Évoluant du côté de Schalke 04, il ne devrait pas être conservé par son club. Rennes serait aussi intéressé.

Marseille n'est pas seul à flairer les bons coups. Les dirigeants olympiens s'activent en coulisses avant l'ouverture officielle du mercato. Pour l'OM, le chantier se trouve au milieu de terrain. Olivier Ntcham et Michaël Cuisance ne seront pas conservés et Boubacar Kamara intéresserait l'AC Milan. Afin de se renforcer, les Marseillais devraient recruter prochainement Gerson en provenance de Flamengo. Comme révélé sur le 10sport.com, les Phocéens suivraient aussi la piste Mattéo Guendouzi. Dernièrement, Pablo Longoria suivrait la situation de Suat Serdar de Schalke 04. Rennes serait également sur le dossier pour compenser un possible départ d'Eduardo Camavinga.

L'OM et Rennes sur le coup