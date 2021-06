Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit le feu vert pour ce dossier chaud !

Publié le 8 juin 2021 à 22h10 par Th.B.

Alors qu’il n’entre plus dans les plans de Mikel Arteta depuis son coup de sang face à Brighton en juin 2020, Matteo Guendouzi serait amené à aller voir ailleurs cet été. La chance de l’OM qui compte bien enregistrer son arrivée comme le10sport.com vous l’a révélé.

En plus de l’arrivée de Gerson qui ne devrait plus tarder à devenir officielle et le coup Thiago Almada, Pablo Longoria travaille sur le transfert de Matteo Guendouzi. Le 17 mai dernier, le10sport.com vous révélait que l’OM suivait depuis plusieurs semaines l’évolution de la situation de Guendouzi. En outre, on vous dévoilait qu’Arsenal, qui avait prêté Matteo Guendouzi au Hertha Berlin cette saison, n’allait pas s’éterniser chez les Gunners puisque le club londonien l’a placé sur le marché des transferts à un an de l’expiration de son contrat. Le 3 juin dernier, le10sport.com vous confiait que Arsenal se montrait plutôt gourmand au niveau de l’indemnité du transfert.

Arsenal compterait bien se séparer de Guendouzi !