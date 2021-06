Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Riyad Mahrez en rajoute une couche sur un transfert à l’OM !

Publié le 8 juin 2021 à 18h10 par Th.B.

Semblant être au sommet de son art à Manchester City, Riyad Mahrez ne compte pas vraiment quitter les Skyblues où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2023 et surtout pas pour s’engager à l’OM.

Formé à Sarcelles avant d’enchaîner les saisons en professionnel à Quimper puis au Havre avant d’exploser à Leicester City avec en prime un titre de champion d’Angleterre en 2016, Riyad Mahrez a connu la consécration à Manchester City à compter de 2018. Et cette saison, sous la houlette de Pep Guardiola, l’international algérien s’est mué comme un élément indéboulonnable alors qu’un certain Raheem Sterling a été relégué à un rôle de remplaçant. Se peut-il cependant que Mahrez, qui est aujourd’hui âgé de 30 ans, finisse sa carrière en France ? Éric Di Méco avait interrogé l’attaquant de City pour RMC en mai dernier sur une potentielle signature à l’OM. « Finir ma carrière à l’OM ? Non franchement, ce n’est pas quelque chose que je me dis. Je me sens très bien en Angleterre, j’ai vraiment envie de finir ma carrière ici, qui plus est à City. Ce n’est pas quelque chose que j’envisage. ». Et ces dernières heures, Riyad Mahrez en a remis une couche.

Mahrez ne pense pas terminer sa carrière à l’OM