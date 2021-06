Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mahrez, Sterling… Le bonheur du Barça à Manchester City ?

Publié le 8 juin 2021 à 12h30 par T.M.

Voulant accueillir plusieurs joueurs cet été, le FC Barcelone pourrait bien aller se servir du côté de Manchester City, alors que Sergio Agüero et Eric Garcia ont eux déjà quitté les Citizens pour les Blaugrana.

Arrivé au poste de président du FC Barcelone, Joan Laporta entend remettre le club catalan sur le chemin de la victoire. Cela passera notamment par un recrutement ambitieux lors de ce mercato estival. Et malgré des finances dans le rouge, les Blaugrana souhaitent être actifs, ciblant plusieurs recrues. Cela a d’ailleurs déjà commencé fort au Barça avec les arrivées de Sergio Agüero et Eric Garcia. Etant arrivés au terme de leur contrat à Manchester City, l'Argentin et l’Espagnol n’ont donc rien coûté, mais le recrutement barcelonais serait loin d’être terminé. Alors que l’arrivée de Memphis Depay, lui aussi libre, devrait être annoncé dans les prochaines heures, d’autres recrues sont attendues pour Ronald Koeman. Et à l’instar de Sergio Agüero et Eric Garcia, celles-ci pourraient encore venir de Manchester City.

Manchester City pillé par le Barça ?