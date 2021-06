Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Donnarumma, Leonardo s’offre un énorme casse-tête !

Publié le 8 juin 2021 à 11h30 par T.M.

Cela pourrait être officialisé très prochainement, Gianluigi Donnarumma devrait s’engager avec le PSG. De quoi donner quelques maux de tête à Leonardo concernant les nombreux gardiens au sein du club de la capitale.

Leonardo toucherait enfin l’un de ses rêves du bout des doigts. Après avoir connu Gianluigi Donnarumma au Milan AC, le directeur sportif du PSG a longtemps voulu l’amener dans ses valises au Parc des Princes. Ainsi, depuis de nombreux mois, le nom de l’Italien résonne dans la capitale sans que cela ne se soit concrétisé. Toutefois, cet été, l’issue du dossier Donnarumma devrait être différente. En effet, le portier de 22 ans n’a pas réussi à trouver un accord avec le Milan AC, qui a déjà recruté Mike Maignan, et va ainsi partir libre. Alors que les questions étaient nombreuses concernant le futur club de Gianluigi Donnarumma, annoncé entre le PSG, le FC Barcelone et la Juventus, c’est bel et bien le club de la capitale qui va rafler la mise. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde pour dire que l’affaire serait réglée et pourrait même être officialisée dans les prochaines heures ou avant le début de l’Euro pour l’Italie, c’est-à-dire vendredi, date à laquelle les hommes de Roberto Mancini affrontent la Turquie.

Une arrivée et plusieurs incertitudes !