Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma… Le problème réglé par Mourinho ?

Publié le 8 juin 2021 à 10h45 par T.M.

Au PSG, l’arrivée de Gianluigi Donnarumma serait imminente. Mais comment gérer la cohabitation avec Keylor Navas ? Tel est le problème que va devoir gérer Leonardo.

Avec l’arrivée de Mike Maignan, le Milan AC a acté le départ de Gianluigi Donnarumma. N’ayant pas réussi à se mettre d’accord pour une prolongation, l’Italien va alors quitter librement la Lombardie. Pour aller où ? Selon les derniers échos, la tendance est à une arrivée au PSG. Tous les feux seraient quasiment au vert et l’arrivée de Donnarumma pourrait être officialisée très prochainement. Mais au PSG, cela va soulever un nouveau problème puisque Mauricio Pochettino a déjà ce qu’il faut dans les buts avec Keylor Navas, qui a d’ailleurs dernièrement prolongé jusqu’en 2024.

Direction l’AS Rome ?