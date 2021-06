Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Kean… La rencontre avec Raiola qui a tout changé !

Publié le 8 juin 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que Gianluigi Donnarumma se rapprocherait du PSG, Moise Kean serait toujours un sujet de discussion entre Mino Raiola et le PSG. Mais après Georginio Wijnaldum, ça sentirait très bon pour que l'un des deux clients de Raiola soit dans l'effectif parisien la saison prochaine, à savoir Donnarumma.

Le PSG travaillerait sur plusieurs dossiers en ce début de mercato estival. Outre le transfert définitif de Moise Kean pour lequel il faudra trouver un accord financier avec Everton, Leonardo gardait jusqu'ici un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Gianluigi Donnarumma qui allait être libre de tout contrat le 30 juin prochain et donc dans la possibilité de débarquer gratuitement au PSG, excepté la commission de son agent Mino Raiola. D’ailleurs, une discussion aurait eu lieu entre certains dirigeants du PSG et le représentant de Donnarumma et elle aurait débouché sur un accord très proche.

Un accord imminent pour Donnarumma, discussions en cours pour Kean !