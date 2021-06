Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare du lourd pour cet été !

Publié le 8 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré l’impact financier de la crise sanitaire sur le marché des transferts, le Qatar nourrit de grandes ambitions pour le PSG cet été comme l’a indiqué Nasser Al-Khelaïfi.

Achraf Hakimi (Inter Milan), Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Milan AC), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)… Le PSG multiplie les renoms depuis plusieurs semaines pour son recrutement estival. Mais qui viendra vraiment garnir les rangs du club de la capitale cet été ? Et surtout, le Qatar va-t-il offrir des moyens financiers conséquents à Leonardo pour le mercato du PSG ? Nasser Al-Khelaïfi, interrogé dans les colonnes de L’Equipe lundi, a fait une annonce très claire à ce sujet.

« On a des ambitions pour cet été »