Mercato - PSG : Al-Khelaïfi fait une annonce fracassante pour le recrutement estival !

Publié le 7 juin 2021 à 8h45 par A.D.

Alors que le coronavirus a touché les caisses de tous les clubs, le PSG n'y échappe pas et va devoir continuer à recruter malin cet été. Malgré tout, Nasser Al-Khelaïfi se veut rassurant et promet de frapper fort lors du prochain mercato.

Comme tous les clubs, le PSG a été touché par la crise liée au coronavirus. Par conséquent, Leonardo n'a pas eu de moyens illimités lors des deux dernières fenêtres de transferts et a dû trouver des solutions pour recruter à moindre cout. Lors du prochain mercato estival, la donne va être totalement différente d'après Nasser Al-Khelaïfi. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce dimanche soir, le président du PSG a annoncé un gros recrutement cet été.

«Ce mercato sera plus actif que les précédents, on a des ambitions pour cet été»