Mercato - PSG : L'annonce fracassante d'Al-Khelaïfi sur le feuilleton Messi !

Publié le 6 juin 2021 à 22h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi figurerait sur les tablettes du PSG. Interrogé sur ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, a fait une énorme sortie, révélant qu'il s'était déjà entretenu avec Joan Laporta.

Alors qu'il sera libre de tout contrat le 30 juin, Lionel Messi se rapprocherait dangereusement d'un départ du FC Barcelone. Alarmé par la situation du numéro 10 et capitaine du Barça, le PSG serait à l'affût, prêt à profiter de l'énorme opportunité de le récupérer à 0€ cet été. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce dimanche soir, Nasser Al-Khelaïfi a été questionné sur le feuilleton Lionel Messi. Et le président du PSG a répondu sans langue de bois, avouant qu'il avait déjà évoqué le cas de La Pulga avec son homologue du Barça, Joan Laporta.

«Tous les grands joueurs veulent venir au PSG»