Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Recrutement, ambitions... Al-Khelaïfi répond à Mbappé !

Publié le 6 juin 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé réclamerait des garanties pour prolonger son contrat au PSG, Nasser Al-Khelaïfi explique pleinement comprendre cette prise de position de la part de l’international français.

« Je ne peux pas dire ce qu'on va faire, je ne suis que joueur, mais je pense que les gens ont vu, tout le monde a vu (après avoir été interrogé sur ce que Paris devait changer). Quand tout le monde voit, c'est plus facile de tirer des conclusions, mais il n'y a pas de souci » , lâchait Kylian Mbappé au soir de la 38e journée de Ligue 1 après le sacre du LOSC. Ce faisant, l’international français a laissé entendre toute sa frustration face à certaines lacunes de l’effectif du PSG, lui qui réclamerait justement des garanties sportives pour prolonger son contrat expirant le 30 juin 2022. Une déclaration déplacée aux yeux de la direction parisienne ? Pas vraiment si l’on en croit Nasser Al-Khelaïfi, qui dit considérer que celle-ci est surtout le fruit de son envie de gagner au plus haut niveau.

« Il dit ça car il veut une meilleure équipe pour gagner la C1 »