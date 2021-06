Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça brûle pour l’arrivée de ce premier renfort estival !

Publié le 6 juin 2021 à 20h45 par H.G. mis à jour le 6 juin 2021 à 20h46

Alors que le PSG aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec Georginio Wijnaldum, son agent serait actuellement présent à Paris pour finaliser la venue de son client.

Promis au FC Barcelone depuis plusieurs semaines, c’est finalement au Paris Saint-Germain que devrait évoluer Georginio Wijnaldum la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin prochain à Liverpool, l’international néerlandais aurait effectivement trouvé un accord contractuel avec le club de la capitale, et ce en dépit du fait que son arrivée au Barça semblait bouclée. Le PSG serait donc parvenu à arracher sa signature sur le fil en lui proposant un contrat courant jusqu’en 2024 assorti d’un salaire de 8 M€/an. Et visiblement, le dossier serait plus que jamais proche du dénouement…

L’agent de Georginio Wijnaldum finalise les derniers détails !